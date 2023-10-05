Çarşıbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü Kahverengi Kokarcayla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Çarşıbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarcayla ilgili muhtarlara bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, kahverengi kokarcayı tanıtan ziraat teknikeri Kemal Demir, mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca, kışlak mücadelesinin önemi ve fındık bahçelerinde yapılacak mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çarşıbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğünce kahverengi kokarcayla ilgili muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda ziraat teknikeri Kemal Demir, önemli bir bitki sağlığı zararlısı haline gelen kahverengi kokarcayı tanıtıp mücadelesi hakkında detaylı bilgi verdi.

Evlerde ve çevresinde yapılacak kışlak mücadelesinin önemi anlatılarak mekanik mücadele kapsamında toplanan böceklerin mutlaka imha edilmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı haşere ilaçlarının etkili olduğunu ve mayıs ayından itibaren fındık bahçelerinde yapılacak mücadele ile biyolojik mücadele kapsamında devam eden Samuray arısı üretim çalışmaları aktarıldı.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhami Gurtaran, Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Şimşek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.