Çarşamba Ticaret Borsası, Gürcistan'da fuara katıldı

Çarşamba Ticaret Borsası yönetimi, Batum'da düzenlenen 'Batumi Build 2025 Fuarı'na katılarak inşaat sektöründeki yenilikleri ve iş fırsatlarını değerlendirdi.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) yönetimi, Gürcistan'da düzenlenen "Batumi Build 2025 Fuarı"na katıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan, Onur Bahattin Yılmaz, Hüseyin Işık ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, 5-7 Aralık 2025 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen 14. Uluslararası İnşaat Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı "Batumi Build 2025"e iştirak etti.

İnşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren fuarda, Türk firmaları başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcı yer aldı. Fuarda yapı malzemeleri, teknolojileri, altyapı sistemleri, iç mimari ve dekorasyon gibi birçok alanda yenilikçi ürün ve çözümler sergilendi.

Batum'un bölgesel ticaret ve yatırım merkezi konumunda olması sebebiyle stratejik öneme sahip fuara katılan ÇTB heyeti, sektörel gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda Gürcistan ve çevre ülkelerden gelen firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirilerek, bölgesel iş birliği ve ihracat imkanları değerlendirildi.

Çarşamba Ticaret Borsası, Batumi Build 2025'e katılımıyla, üyelerinin yurt dışı pazarlarla entegrasyonunu artırmayı ve bölge ekonomisine katkı sunacak yeni iş bağlantılarının kurulmasına öncülük etmeyi hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
