Çarşamba Ticaret Borsası Fındığın Değerini Vurguluyor

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındığın değerini ve önemini her zamankinden daha fazla dile getirmesi ve vurgulanması gereken bir dönemde olduklarını söyledi. CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette 2023 yılı fındık sezonunun açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz ve Milletvekili Çan, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan ve hasat dönemi başlayan Türk fındığının milli değerine vurgu yaptı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındığın değerini ve önemini her zamankinden daha fazla dile getirmesi ve vurgulanması gereken bir dönemde olduklarını söyledi.

CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette 2023 yılı fındık sezonunun açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz ve Milletvekili Çan, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan ve hasat dönemi başlayan Türk fındığının milli değerine vurgu yaptı.

Fındığın Türkiye için önemine vurgu yapan Başkan Kazım Yılmaz, "Fındığın değerini ve önemini her zamankinden daha fazla dile getirmemiz ve vurgulamamız gereken bir dönemdeyiz, fındık piyasasını ve fiyat dengesini ilçemiz bazında üreticimizin de lehine olacak bir tabloda görmek hem arzumuz hem de görevimizdir. Üretim ve ihracat kapasitemizi genişletmek ve bu esnada emeğin asıl sahibi olan üreticimizi, üyelerimizi ve üretimi yapılan fındığı işleyen sanayicilerimizi korumak için her zaman çabamızı ortaya koyuyoruz" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin ticari hayatına dair konuların konuşulduğu ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette, ayrıca ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Mehmet Arslan, Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin hazır bulundu.

Borsanın kuruluşunun 32. Yılı münasebetiyle Başkan Yılmaz ve ÇTB Meclisini tebrik eden Çan, Borsanın Çarşamba'da tarımın ve fındığın sözcüsü olduğunu hatırlatarak, Yılmaz ve Borsa Meclisine uzun ve başarılı bir çalışma hayatı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, Çan'a teşekkürlerini ileterek çalışmalarımda başarılar diledi. - SAMSUN