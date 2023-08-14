Çarşamba Ticaret Borsası Ekonomiyi Canlandırmak İçin Çalışacak

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, ekonomisi daha canlı bir Çarşamba için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, ÇTB'nin 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı ve birlik beraberlikle tarımsal üretim ve ekonominin gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, ekonomisi daha canlı bir Çarşamba için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 32. yılı münasebetiyle bir açıklama yaptı. Başkan Yılmaz, ÇTB çatısı altında 32. hizmet yılına ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, birlik ve beraberlik ile Çarşamba'nın tarımsal üretiminin ve ekonomisinin gelişmeye devam ettiklerine vurgu yaptı.

"Ekonomisi daha güçlü bir Çarşamba"

Ekonomik olarak Çarşamba'yı daha iyi bir yere getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsasının gelişimini omuzlayan, tam 32 yıl önce borsanın kurulması düşüncesi ilçemizin ticaretinin kurumsal temsili ve gelişimi için önemli bir adım olmuştur. Dünya politik ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye sahne olan büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Bu süreç belirsizlikleri ve riskleri arttırmakta dolayısıyla da ekonomik ortamı daha kırılgan hale getirmektedir. Bu süreçte en büyük çabamız bu süreci önceden görerek iyi bir yol haritası çizmek olacaktır. Borsamız bugün kuruluş misyonuna bağlı olarak çağın ve zamanın gelişimine ayak uydurarak üyelerine hizmet vermekte ve çalışmalarına devam etmektedir. Bütün çaba ve gayretimiz 2009 yılında devraldığımız bu bayrağı daha yukarı taşımak hak ettiği yere ulaştırmaktır, bu vesile ile borsamızın kurucusu ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yılmaz'ı minnetle anıyoruz. Daha refah içinde ekonomisi daha canlı bir Çarşamba için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN