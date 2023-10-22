Çarşamba OSB, 7 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Samsun'un Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçedeki organize sanayi bölgesinde ( Osb ) çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Tüm çalışmalar tamamlandığında 7 bin 500 kişiye iş olanağı sağlayacak Çarşamba Osb, ülke ekonomisi ve ihracatına da önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 fabrika üretime başladı. Toplamda 38 fabrikanın yer alacağı Çarşamba Osb'de 7 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacak. Kalifiye personel ihtiyacını da gidermek adına Osb'ye endüstri meslek lisesi kazandırılıyor. Anaokulu da kazandırılacak olan Osb'de ayrıca Çarşamba'nın ve sanayi bölgesinin enerji ihtiyacını da gidermek adına trafo merkezi de yapılıyor. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi, Samsun Valiliği, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba Belediyesi paydaşlığında 822 bin metrekare alanda hayata geçiyor.

"Çarşamba istihdamın adresi oluyor"

Osb'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağın söyleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şu anda da fabrikalarımız yükselmeye devam ediyor, 2 fabrikamız faaliyete başladı. Çarşamba Osb'miz işçi servislerinin girip çıktığı, ilçemizde istihdama büyük katkı sağlayan önemli bir yer haline geldi. Burada 38 tane fabrika alanımız mevcut, bu 38 fabrika alanımızdan 22 tanesinin inşaatları şu anda devam ediyor. 2 tanesi de açıldı, onlar da istihdama başlamış oldular. Hem ihracat yapan firmalarımız hem Çarşamba'dan işçi çalıştıran firmalarımız var. Önemli bir hizmet seferberliği burada mevcut. Kalan 50 dönümlük arazilerimizi de almakla alakalı yoğun bir talep var. Onları da hem bölgemize, ülkemize ihracat manasında önemli katkılar sağlayacak hem de bölgemizdeki istihdam ihtiyacını da giderecek şekilde, ülke ekonomimize katkı sağlayacak en uygun fabrikalardan seçerek tahsislerini yapmış olacağız. Organize Sanayi Bölgemizin içerisinde önemli bir enerji ihtiyacı da var. Bu enerji ihtiyacını giderecek ve Çarşamba ilçemizdeki arada meydana gelen elektrik kesintilerinin de önüne geçecek şekilde buraya yeni bir trafo merkezi daha kuruyoruz. Çarşamba'nın elektriği Kumköy trafo merkezinden geliyor şu anda. Nüfus arttıkça kapasitenin de yetersiz hale gelme ihtimali var. Burada da inşallah yeni bir trafo merkezi yaparak Çarşamba'nın kesilmeyecek bir güç kaynağına da inşallah kavuşmasını sağlamış olacağız" diye konuştu.

Osb'de eğitim yatırımlarının da kazandırılarak donanımlı bir bölgenin hayata geçirileceğine dikkat çeken Başkan Halit Doğan, "Çarşamba Osb'mize kazandıracağımız endüstri meslek lisesi yatırım programına konuldu. Endüstri meslek lisesi haricinde anaokulumuz da olacak. Anaokulumuz sayesinde öğrencilerimiz, anne ve babası çalışmaya gelirken, onlarla beraber okula gelecek. Ailelerimiz hem işe gelirken çocuklarıyla gelmiş olacaklar, hem de eve giderken de çocuklarını götürecekler. Dolayısıyla çocuklarının evde kalmasıyla alakalı da ailelerin zihninde bir şey kalmadan, eşlerin de birlikte çalışabilmesinin de önünü açmış olacağız. Öğrencilerimiz de burada nitelikli bir eğitimden faydalanmış olacaklar. Bir taraftan da buradaki fabrikaların eleman ihtiyacını karşılamakla alakalı endüstri meslek lisesi inşaatımız da yatırım programına alındı, 2024 yılında başlamayı hedefliyoruz. İnşallah o da başlayıp bittiğinde hem buradaki istihdama katkı sağlayacak hem de çalışırken stajını yapacak bitirdiğinde de iş garantisini elinde bulunduracak genç kardeşlerimiz için önemli bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

"7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak"

Çarşamba Osb'nin, havaalanı, demir yolları, kara yolu ağı ve Karadeniz Sahil Yolu üzerinde olması hasebiyle çok cazip bir noktada olduğunu ifade eden Doğan, " Osb'mizde şu anda tabii ki önemli konu, işçi ihtiyacı. Bunu gidermekle alakalı olarak da açılan fabrikaların hangi alanda işçiye ihtiyacı varsa onlarla alakalı mevcuttaki endüstri meslek lisemizde meslek edindirme kurslarını ticaret odamızla beraber, Osb'miz, belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte; Kaymakam'ımızın da destekleriyle burada açıyoruz. İnşallah tamamlandığında 7 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan olacak. Altyapı inşaatı ile beraber fabrika inşaatları da devam ederek 2 sene gibi kısa sürede tamamının tamamlandığı belki de Türkiye'deki tek OSB olma özelliğini de taşıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN