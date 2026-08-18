Çarşamba'da Birlik ve Güç Mesajı: Ticaret Borsası'ndan Odası'na Ziyaret

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleri, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya'yı ziyaret ederek, birlik ve güç mesajı verdi.

Ziyarette, Çarşamba'nın ticari ve ekonomik hayatının geliştirilmesi, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve ilçenin geleceğine yönelik hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı. Çarşamba'nın sahip olduğu ekonomik potansiyelin daha ileriye taşınması için ilçedeki meslek kuruluşları arasında iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın, üyelerinin ve bölge ekonomisinin gelişimi için ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket etmesinin ilçeye önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Görüşmede ayrıca Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmalar ve süreçler değerlendirildi. Çarşamba'nın geleceği için kurumlar arası dayanışmanın artırılması konusunda ortak irade ortaya konuldu.

Başkanlar Kazım Yılmaz ve Ayhan Sonkaya, "Birlikten güç doğar" anlayışıyla Çarşamba'nın ticaret ve ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı