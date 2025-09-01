Çarşamba'da Av Yasağının Sona Ermesiyle Balıkçı Tezgahları Şenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 1 Eylül itibarıyla denizlerde sona eren av yasağının ardından balıkçı tezgahları şenlendi.

Av yasağının sona ermesiyle beraber denize açılan Çarşamba'da balıkçı esnafı Kadir Ay, "Yasağın ardından ilk av gayet güzel geçti. Şu anda mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar çıkıyor. Bu sene palamut olmadı. Ayın 15'inden sonra daha fazla olur. Şu an havaların sıcak seyretmesinden dolayı fazla balık çıkmıyor" dedi.

Önceki yıllara göre bu sezon daha çok ufak balık bulunduğunu vurgulayan Ay, "Geçen seneye oranla bu sene ufak balıklar daha fazla. Geçen sene palamut çoktu, bu sene palamut yok. Şu anda balık fiyatları 200-250 TL civarında. 15 gün sonra 150-200 TL'ye düşer" ifadelerini kullandı.

Ay, vatandaşların sofralarında mezgit, hamsi ve istavrite yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Mezgit tavada güzel olur, hamsi ve istavrit ızgarada güzel olur" diye konuştu. - SAMSUN