CarrefourSA, 18 Milyon Dolarlık Güneş Enerji Santrali Yatırımı Yapıyor

CarrefourSA, 18 Milyon Dolarlık Güneş Enerji Santrali Yatırımı Yapıyor
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CarrefourSA, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Şanlıurfa'da 18 milyon dolarlık Güneş Enerji Santrali yatırımına imza attı. Kurulacak santral, yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak şekilde tasarlandı ve yaklaşık 27 bin ton karbon emisyonunu azaltacak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 18 milyon dolarlık Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına imza attı.

Türkiye perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Carrefoursa, Şanlıurfa'da 297 dönüm arazi üzerinde, 29,3 MWp kurulu güce sahip olacak bir Güneş Enerji Santrali (GES) için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı. 18 milyon dolarlık yatırım tutarına sahip proje kapsamında kurulacak olan santralin, kurulumu başlamış olup, 6-9 ay içinde tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.

Yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak

Yapılan açıklamaya göre, yıllık yaklaşık 53 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek olan santral, Carrefoursa'nın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak kapasitede olacak. Ayrıca bu proje ile yılda yaklaşık 27 bin ton karbon emisyonu azaltılacak olup, bu miktar, yaklaşık 1,2 milyon ağacın yıllık karbon emilim kapasitesine eşdeğer.

"Yatırımlarımızda enerji verimliliğine odaklandık"

Finansal uygulamaları ön planda tutarak, doğa dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için Yaşam için Doğrusu demeye devam ettiklerini belirten CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim, doğayla uyumlu bir yaklaşım benimsememizi gerektiriyor. 2020 yılında hız verdiğimiz enerji yatırımlarımız ve enerji verimliliği projelerimiz sayesinde, doğrudan faaliyetlerimizden kaynaklanan CO2e emisyonunu, 25 bin ton azalttık ve 400 mağazamızda 50 bin MWh elektrik tasarrufu sağladık. Tasarruflarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Şirketimizin, gelecek vizyonumuz doğrultusunda, Şanlıurfa'da kurulacak olan güneş enerji santralimiz, CarrefourSA'nın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak kapasitede olacak ve yıllık yaklaşık 53 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek. Bu proje ile yaklaşık 27 bin ton düzeyinde, karbon emisyonumuzu da azaltmış olacağız. Şirket olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyacağız bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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