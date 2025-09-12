Cari İşlemler Hesabında Ağustos İçin 5 Milyar Dolar Fazla Bekleniyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ağustos ayında cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında bir fazla verileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, ekonomide istikrar ve olumlu trendin güçlendiğini belirterek, "Cari işlemler hesabı, temmuz ayında 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı haziran ayında 19,2 milyar dolar iken, temmuz ayında 18,8 milyar dolara geriledi. 2025 yılı ilk 7 ayında cari işlemler açığı, 21,2 milyar dolar olarak tahminlere uygun bir düzeyde gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı öncü göstergelerine göre, ağustos ayında cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında bir fazla verileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

'KALICI İYİLEŞME SAĞLANACAKTIR'

Temmuz itibariyle yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamının 388,8 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, şunları söyledi:

"2025 yıl sonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine sadece 1 milyar dolar kaldı. Mal ihracatı temmuz ayı itibariyle aylıkta 25 milyar dolarla, yıllıkta ise 269,4 milyar dolar ile rekor seviyelerde gerçekleşti. Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Temmuz ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 119,5 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Temmuz ayında yıllıklandırılmış bazda 58 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Zayıf dış talep, tarife artışlarının yarattığı belirsizlikler, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimlere rağmen hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir. Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı, tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında, 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bu arada 2025 yılının 2'nci çeyreğinde cari işlemler açığının GSYH'ye oranı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracat artışını teşvik eden, kritik ürün ve teknolojilerde ithalata bağımlılığı azaltmayı sağlayan, hizmetler sektöründe ise ülkemizin potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılmasına yönelik politikalar hayata geçirilerek cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacaktır."