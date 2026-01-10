Haberler

Cevdet Yılmaz: Sanayide dönüşüm, cari açıktaki iyileşmeye güç vermektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretiminde kasım ayında yüzde 2,5 artış olduğunu ve yüksek teknolojili ürünlerde çifte haneli artış yaşandığını belirtti. Sanayide dönüşüm ve enerji alanındaki gelişmeler, cari açığın kalıcı olarak iyileşmesine katkı sağlıyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Sanayimizin çarkları dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü destekleyeme devam edeceğiz. Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve girişimcilere teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
