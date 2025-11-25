Cargill'in Ekonomik Etki Analizi: Türkiye Ekonomisine 1,9 Milyar Dolar Katkı

Cargill, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle uyumlu "Girdi-Çıktı" metodolojisi kullanılarak hazırlanan "Ekonomik Etki Analizi" raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan liderliğinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle uyumlu "Girdi-Çıktı" metodolojisi kullanılarak hazırlandı.

Rapor, şirketin 2023'te Türkiye ekonomisine doğrudan, dolaylı ve tetikleme etkileriyle 1,9 milyar dolar seviyesinde üretim katkısı sağladığını ortaya koydu.

Şirketin 2023'te 678,3 milyon dolar olan net hasılatının, tedarik zinciri ve hane halkı harcamaları kanalıyla 2,8 katlık çarpan etkisi yaratarak 1,9 milyar dolar toplam ekonomik büyüklük oluşturduğu tespit edildi.

Şirketin 825 kişilik doğrudan istihdamı, ekonominin genelinde toplam 14 bin 34 kişilik bir istihdam etkisi yaratırken, söz konusu bulgu, her bir şirket çalışanının Türkiye ekonomisinde 14 ek istihdamı tetiklediğini gösteriyor.

Raporun önemli bulgularından biri de şirketin yarattığı doğrudan katma değerin çarpan etkisi oldu. Buna göre, şirketin sağladığı her 1 liralık doğrudan katkı, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) 5,4 liralık artış yaratıyor. Bu çarpan etkisinin bir sonucu olarak, şirketin GSYH'ye toplam katkısı ise 2023'te 588 milyon dolar olarak ölçüldü.

Şirket, devlete 88,3 milyon dolar tutarında vergi geliri katkısı sağladı.

Yüzde 20'ye varan verim artışı sağlandı

Ekonomik katkısının yanı sıra sosyal ve çevresel etki odaklı programları ve projeleriyle de öne çıkan şirket 2019'dan bu yana devam eden "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programıyla 27 ilde 7 binden fazla çiftçiye ulaşarak yüzde 20'ye varan verim artışı sağlandı.

İznik Gölü'nün korunmasına yönelik "Su Geri Dönüşüm Projesi" başlatan şirket, Balıkesir'deki tesisine kurduğu güneş panelleriyle yılda 1500 ton karbon salımını engelliyor.

Ekonomik etki analizi çalışmasında Girdi-Çıktı metodolojisinden yararlanıldı. Amerikalı ekonomist Wassily Leontief tarafından geliştirilen ve 1973'te Nobel Ekonomi Ödülü'nü almasını sağlayan bu metodolojide sektörler arasındaki ilişki incelenerek bu sektörlerin birbirlerine olan katkıları ölçülüyor.

Girdi-Çıktı metodolojisi sayesinde, şirketin tarım, gıda üretimi ve dağıtımı gibi alanlarda yarattığı ekonomik katma değerin yanı sıra istihdam, ticaret ve vergi gelirleri gibi önemli unsurlar üzerindeki etkilerini de ortaya konuyor.

"Bilimsel metodolojiyle ortaya koymaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda META Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, analizin, sadece üretim ve istihdamdaki doğrudan etkilerini değil, aynı zamanda tarımdan lojistiğe, gıdadan hizmet sektörlerine kadar geniş ekosistemi desteklediklerini gösterdiğini belirtti.

Tarakçıoğlu, "Yarattığımız her 1 liralık katma değerin ekonomide 5,4 liralık bir büyümeyi tetiklemesi, Türkiye'nin yerel üretimine ve potansiyeline olan inancımızın en somut kanıtıdır. Sürdürülebilirlik ve toplumsal faydayı iş modelimizin merkezine alarak, çiftçimizin yanında durmaya, yenilikçi ve katma değerli üretimle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gökhan Özertan da "Çalışmamız, Cargill gibi küresel bir oyuncunun yerel tedarik zincirleriyle ne kadar derin bir bağ kurduğunu ve ekonomik aktiviteyi nasıl tetiklediğini Girdi-Çıktı modeliyle net bir şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu da analizlerinin, şirketin sadece kendi sektöründe olmadığını kaydederek, "Tarım, ulaştırma ve ticaret gibi bağlantılı birçok alanda yarattığı çarpan etkisinin büyüklüğünü ve bunun istihdama olan pozitif yansımasını kantitatif olarak kanıtlamaktadır." ifadelerini kullandı.