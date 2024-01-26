Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Korgun OSB işletmeleriyle bir araya geldi
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin yetkilileriyle bir araya geldi. Vali Taşolar, toplantıda OSB'deki faaliyetler hakkında bilgi aldı ve sorunları dinledi. Vali Taşolar, yetkililere başarılar diledi.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Korgun Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren işletmelerin yetkileriyle bir araya geldi.
Kentteki bir otelde düzenlenen programda OSB'deki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Vali Taşolar, sorun ve talepleri dinledi.
Vali Taşolar, yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt ve Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da katıldı.