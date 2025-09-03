Çankırı'nın 2025 Temmuz İhracatı 51.7 Milyon Dolar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Temmuz ayında ihracat 51 milyon 720 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Temmuz ayında Çankırı'da yapılan ihracat 51 milyon 720 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 37 milyon 769 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 6 milyon 781 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 2 milyon 461 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Temmuz ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 41 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında Çankırı'dan 82 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 18 milyon 264 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 481 bin dolar ile Macaristan olurken üçüncü sırada 4 milyon 302 bin dolar ile Birleşik Krallık bulundu.

Çankırı'nın 2025 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 18 milyon 844 bin dolar oldu. 66 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 5 milyon 349 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 181 bin dolar "temel kimyasal maddelerin imalatı" ve 2 milyon 264 bin dolar ile "diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi imalatı" ürün grubu yer aldı. Temmuz ayında 30 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 134 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 929 bin dolar ile İtalya, üçüncü sırada 1 milyon 726 bin dolar ile Fransa takip etti. Öte yandan, Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 274,5 oldu.