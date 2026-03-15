Çankırı'da Şubat ayında 235 adet konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Şubat ayında 235 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Şubat ayında Çankırı genelinde konut satışları 235 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 42 adet arttı. Şubat ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 33 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 15 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 14,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 9 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 24 tanesi ise ikinci el satış oldu.Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 27 adet artarak 202 adet oldu. Şubat ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,0 oldu.Şubat ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 35 adet artarak 92 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 39,1 oldu.

Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 7 adet artarak 143 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 60,9 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı