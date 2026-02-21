Çankırı'da Ocak ayında 197 adet konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ocak ayında 197 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ocak ayında Çankırı genelinde konut satışları 197 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 30 adet arttı.

Ocak ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 32 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 13 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 5 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 27 tanesi ise ikinci el satış oldu.Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 17 adet artarak 165 adet oldu. Ocak ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 83,8 oldu.

Ocak ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 43 adet artarak 81 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 41,1 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 13 adet azalarak 116 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı ise yüzde 58,9 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı