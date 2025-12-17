Çankırı'da Kasım ayında 254 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da 2025 yılı Kasım ayında toplam 254 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Kasım ayında toplam 254 konut satıldı. Kasım ayı genelindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre 41 adet azalış gösterdi. Çankırı Merkez ilçesinde Kasım ayında 147 adet konut satışı gerçekleşirken, merkez ilçedeki satışların il genelindeki payı yüzde 57,9 olarak kaydedildi.

Çankırı genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında 31 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 6 adet artarken, bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 9 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, diğer 22 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 47 adet azalarak 223 adet oldu ve Kasım ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 87,8 olarak belirlendi.

Kasım ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 15 adet azalarak 90 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 35,4 olarak hesaplandı. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 26 adet azalarak 164 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı ise yüzde 64,6 oldu. - ÇANKIRI