Çankırı'da Ekim Ayında 318 Konut Satıldı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Çankırı'da Ekim ayında toplam 318 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre 67 adet azalan konut satışları arasında ipotekli satışlar 39 adet olarak kaydedildi ve 3 adet artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında Çankırı genelinde konut satışları 318 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 67 adet azaldı. Ekim ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 39 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 3 adet arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 8 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 31 tanesi ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 70 adet azalarak 279 adet oldu. Ekim ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 87,7 oldu. Ekim ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 31 adet azalarak 109 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 34,3 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 36 adet azalarak 209 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 65,7 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
