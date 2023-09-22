Çankırı Belediyesi Tarım Projesi: Kabak Hasadı Gerçekleştirildi

Çankırı Belediyesi tarafından yemişlik çekirdek üretimi için ekilen kabaklar hasat edildi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in katılımıyla gerçekleşen hasat, yerel ürün kullanımını teşvik etmek ve tarımı verimli hale getirmek amacıyla yapıldı.

Çankırı Belediyesince yemişlik çekirdek yapılmak üzere kabak hasadı gerçekleştirildi.

Çankırı Belediyesince 40 dönüm araziye yemişlik çekirdek yapılmak üzere ekilen kabaklar, Belediye Başkanı Başkan İsmail Hakkı Esen'in de katılımıyla hasat edildi.

Esen, "40 dönüm arazimize geçen yıl ayçiçeği ekmiştik. Bu yıl ayçiçeği başka araziye ekince buraya da kabak çekirdeği ektik. Yerel ürün kullanıp organik tarım yaptık. Buradaki asıl hedefimiz vatandaşımızı teşvik etmek ve tarımı verimli hale getirebilmek. Verimli bir sezon yaşadık, inşallah bereketli olur. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.