Haberler

Çankaya'daki 3 Taşınmaza 1,6 Milyar Liralık Teklif

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmaz için yapılan özelleştirme ihalesinde toplamda 1 milyar 600 milyon liralık teklif alındı. Taşınmazlar için en yüksek teklifleri veren şirketler arasında Tona Yapı ve Gülmar City de bulunuyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 1 milyar 600 milyon liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programındaki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Buna göre, Dodurga Mahallesi'ndeki 37 bin 986,74 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 775 milyon lirayla verildi.

Söz konusu mahalledeki 21 bin 384,19 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından 435 milyon lirayla sunuldu.

Aynı mahalledeki 18 bin 457,37 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 390 milyon lirayla verildi.

Böylece 3 taşınmaz için 1 milyar 600 milyon liralık teklif alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi! Suçlamalar ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.