Çankaya'daki 3 Taşınmaza 1,6 Milyar Liralık Teklif

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 1 milyar 600 milyon liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programındaki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Buna göre, Dodurga Mahallesi'ndeki 37 bin 986,74 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 775 milyon lirayla verildi.

Söz konusu mahalledeki 21 bin 384,19 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından 435 milyon lirayla sunuldu.

Aynı mahalledeki 18 bin 457,37 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 390 milyon lirayla verildi.

Böylece 3 taşınmaz için 1 milyar 600 milyon liralık teklif alındı.