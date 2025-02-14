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CANiK ve SYS Grup, IDEX 2025'te Güçlü Katılım Gösteriyor

CANiK ve SYS Grup, IDEX 2025'te Güçlü Katılım Gösteriyor
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Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından CANiK ve SYS Grup, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Abu Dabi'de düzenlenecek olan IDEX 2025 fuarına katılarak yenilikçi ürünlerini tanıtacak. Fuara 65 ülkeden 1.400'ün üzerinde şirket katılacak ve Türkiye'nin savunma teknolojilerine olan güveni bir kez daha sergilenecek.

CANiK'in de bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından IDEX 2025'e güçlü bir katılım sağlayacak.

Türk savunma sanayisinin küresel oyuncularından CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup şirketleri, dünyanın en büyük sektör buluşmalarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki IDEX 2025'e katılarak uluslararası platformdaki etkinliğini artıracak. İki yılda bir gerçekleştirilen ve savunma sanayisinin en yeni teknolojilerine ev sahipliği yapan fuar, bu yıl 65 ülkeden toplamda 1.400'ün üzerinde uluslararası şirketi, sektör temsilcilerini ve askeri yetkilileri bir araya getirecek. 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Abu Dabi'de düzenlenecek olan fuarda, CANiK ve Grup şirketleri yenilikçi ürünlerini dünya savunma sektörüne tanıtacak. Grup şirketleri ileri teknoloji ürünü ve yüksek katma değerli çözümlerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturacak.

IDEX 2025'te, CANiK'in dünyada sadece 3 firma tarafından üretilebilen ve öncüleri arasında olduğu 30x113mm orta kalibre top sisteminin küresel çapta giderek yaygınlaşması ön plana çıkacak. Pazarda yalnızca ABD, Fransa ve SYS sayesinde İngiltere/ Türkiye'de bu kabiliyet bulunuyor. SYS ise günümüzde en büyük tehdit olarak görülen asimetrik dron saldırılarına karşı, orta kalibre top sistemlerindeki tek çözümü sunarak rakiplerinden ayrışıyor.

SYS Grup şirketlerinden AEI SYSTEMS tarafından üretilen VENOM LR, düşük geri tepmesi ve ayarlanabilir yüksek atım hızı ile rakiplerine kıyasla önemli avantajlar sunuyor. CANiK, bu sistem ile 2025 yılında küresel pazarda güçlü bir konum elde edecek.

Bir diğer Grup şirketi UNIROBOTICS ise IDEX 2025'te yalnızca CANiK standında değil, aynı zamanda dünyanın önde gelen platform üreticilerinin stantlarında da ürünleriyle yer alacak. Farklı ülkelere ait askeri araçlara entegre edilmiş çözümlerle UNIROBOTICS, Türk savunma sanayisinin dost ve müttefik ülkelere sunduğu stratejik iş birliklerini gözler önüne serecek.

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, IDEX 2025 fuarında Türk savunma sanayi şirketlerinin güçlü bir katılım göstermesinin, dünya genelinde Türk savunma teknolojilerine duyulan güvenin ulaştığı yüksek seviyenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Aral, fuarın savunma sanayi harcamalarıyla dikkati çeken bölge ülkeleri ile, yeni iş birliktelikleri kurmak için oldukça önemli fırsatlar sunduğunu, bu nedenle Grup şirketleriyle güçlü bir katılım sağladıklarını vurguladı.

CANiK ve SYS Grup şirketlerinin ortaya çıkardıkları ürünlerle her yıl üzerine koyarak ilerlediğine işaret eden Aral, 2025 yılında bu performansı koruyarak ihracat ve ciro rakamlarıyla yeni bir rekor kırmayı hedeflediklerini belirtti. Aral, "CANiK ve SYS Grup, 3 kıtada, 7 üretim tesisiyle büyümesini sürdürüyor. Global pazardaki etkinliğimizi artırmak için kritik stratejik hamleler hayata geçirdik. Şirket alımlarımız ve yeni tesis inşaat yatırımlarımızın büyük bölümünü tamamlayarak, yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere ve ABD'de de önemli adımlar atmış olduk. 2025 yılı, tüm bu çalışmaların meyvelerini vereceği bir yıl olacak. Yeni ürünler ve yeni tesislerle bu yıla ilişkin beklentilerimiz oldukça yüksek. Gururla söylemek isteriz ki, ürünlerimize olan güvenin bir diğer göstergesi de sistemlerimizin sadece kendi standımızda değil, dünyanın önde gelen üç büyük platform üreticisinin de standında araçlara entegre şekilde sergileniyor olmasıdır. Geliştirdiğimiz konseptler ve bu konseptlerin hayata geçmesini sağlayan ürünlerimizin kullanıcılarla buluşması açısından IDEX 2025 gibi organizasyonlar büyük önem taşıyor. Tüm grup şirketlerimizle birlikte bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için IDEX 2025'te yerimizi alacağız. Yoğun bir programımız var, birçok görüşme gerçekleştireceğiz ve yeni iş birliklerine imza atacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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