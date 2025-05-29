CANiK'ten 101 Basamak Birden Yükseliş

İSTANBUL Sanayi Odasının (İSO) her yıl hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması sonuçları açıklandı. CANiK'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, geçen yıl da yer aldığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu kez 101 basamak birden yükseldiğini duyurdu. 2023 verileriyle üretimden satış kategorisinde İSO 500 listesinde 424'üncü sırada yer alan CANiK, 2024 verisiyle 323'üncü sıraya çıktı.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Sadece Türkiye'de yaptığımız operasyonların gücü ile ABD ve İngiltere operasyonlarımız hariç, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 101 basamak birden yükselmeyi başardık. Bu, üretim gücümüzün yanı sıra, mühendislik kabiliyetimizin, insan kaynağımızın ve ihracat vizyonumuzun bir yansıması. SYS Grup olarak savunma sanayinde global ölçekte rekabet eden, entegre çözümler sunan bir teknoloji ekosistemi inşa ediyoruz. Bu başarı da attığımız stratejik adımların somut karşılığıdır" diye konuştu.

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Geniş ürün yelpazesiyle yurt içinde ve dışında sektör liderleri arasına adını yazdıran CANİK, özellikle hafif silahlar, orta kalibre toplar ve uzaktan komutalı silah sistemleri gibi ürünlerle güvenilir bir tedarikçi olarak tercih ediliyor.

"SYS Grup bünyesindeki CANiK, CANiK USA, AEI Systems, UNIROBOTICS, MECANİK ve CANiK ACADEMY ortaya koydukları ürünler ve sundukları hizmetlerle 70 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Son dönemde yaptığı stratejik yatırımla başarılı performansını destekleyen CANiK, özellikle orta kalibre top üretiminde dünyada sadece üç firmadan biri olmasını sağlayan 30x113 mm VENOM LR ve yüksek performanslı uzaktan komutalı silah sistemleri ile yüksek katma değerli üretimini artırdı.

"CANİK, yurt içinde ve dışında doğrudan güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, yaptığı iş birlikleriyle global platform üreticilerinin güvenilir stratejik ortağı haline geldi."