Çanakkaleli turizmciler hızlanan ulaşım ağıyla Balkan pazarına odaklandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ulaşımda sağladığı kolaylıkla Balkan coğrafyasından turist çekilmesi hedefleniyor.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Ahmet Çelik, AA muhabirine, oda olarak Balkan turizm pazarıyla birtakım çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

Balkanların özellikle son yıllarda ciddi bir ivme yakaladığını belirten Çelik, bu bölgeyi adeta büyüteç altına aldıklarını anlattı.

Çelik, Balkanların kara yolu ile ulaşılabilen bir coğrafya olduğunu dile getirerek, "Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya kara yolu ile ulaşım konusunda daha rahat oldukları için bu bölgelere biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu olarak yaptığımız son ziyarette Romanya'da ciddi bir ilgi ile karşılaştık. Dolayısıyla bu çalışmaları devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çanakkale'nin birçok doğal ve tarihi güzelliği barındırdığını vurgulayan Çelik, "Bundan sonra da Balkan pazarına özellikle ağırlık vermek istiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bitmesi, otobanın açılmasıyla Türkiye'de özellikle Çanakkale şehrine ulaşım Balkan pazarından daha rahat olduğu için bu konuya ağırlık vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, uzun zamandır Romanya'daki devlet birimleriyle iletişim halinde olduklarını belirterek, oradaki 40'a yakın tur operatörünü ve seyahat acentesini Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir araya getirerek toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Toplantının ardından Romanya'dan güzel bir geribildirim aldıklarını anlatan Ahmet Çelik, bunun da kentteki turizmciler olarak kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

"Bulgaristan vatandaşlarının bölgemize ziyaretleri ciddi sayıda arttı"

Çelik, Çanakkale'nin çok önemli bir konumda bulunduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bölge özellikle Kuşadası, Antalya, Marmaris'e tatile çıkıyor. Balkanlar için yaz tatillerinde, yaz sezonunda talep alan yerler belli. Çanakkale ise aslında tam bu rotanın ortasında bulunan bir bölge. Bu zamana kadar hep paralel geçtiler. Çanakkale'deki tesisler, restoranlar bütün altyapı aslında onların ağırlanmasıyla alakalı yeterli derecede. Biz de Balkanlardaki turisti bölgemize daha fazla çekelim diye böyle bir çalışma yaptık ve ciddi de bir geribildirim aldık. Bütün televizyon kanalları, özellikle Romanya kanalları çok ciddi reklam yaptılar."

Ahmet Çelik, bu süreçte yapacakları turizm faaliyetleriyle geçmiş ile gelecekteki rakamları kıyaslayacaklarını ve ciddi bir fark olduğunun görüleceğini vurgulayarak, "En son Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapmıştık bu çalışmayı ve Bulgaristan vatandaşlarının bölgemizde olan ziyaretleri ciddi sayıda arttı. Bu konuda Romanya'dan da yine aynı şekilde ciddi bir fark bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çanakkale bölgesindeki turizm tesislerinin yaz sezonuna hazır olduğunun altını çizen Çelik, "Balkan coğrafyası ziyaretçisi daha fazla gelsin diye bekliyoruz. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bitmesi, tünellerin bitmesi bölgemize ulaşılabilirlik konusunu daha fazla rahatlattı. Bir de buna tabii ki otobanı bağlarsanız Edirne ve diğer kapılara daha kolay ulaşım oldu. Ulaşımın rahatlaması potansiyeli bu tarafa çekmeye sebep oldu. Biz de bunun üzerinden gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük avantaj 6-7 saatlik maksimum zaman diliminde bölgemize ulaşmaları"

Turizmci Armağan Aydeğer de iki coğrafyanın birbirine olan yakınlığının her geçen gün kolaylaştığını hatırlattı.

Balkan pazarının kent için çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Aydeğer, şunları kaydetti:

"Burada tabii Balkan coğrafyası dediğimizde Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek tabii Yunanistan bizim buradaki yakın coğrafyalarımız arasında söylenebilir. Buradaki en büyük avantaj özellikle gelecek olan seyahat severlerin kendi araçlarıyla çok kısa bir süre içerisinde, yaklaşık 6-7 saatlik maksimum zaman dilimi içerisinde bölgemize ulaşmaları. 1915 Çanakkale Köprüsü bu anlamda çok önemli bir kolaylık sağladı. Çünkü gemi nereden baksanız birkaç saat süreyi uzatan bir unsurdu."

Yapılan temaslar konaklama sürelerini de uzattı

Çanakkale Kamp ve Karavan Derneği Başkanı (ÇAKKAD) İsmet Balkan da Çanakkale'nin etkileşim anlamında en yakın komşularının Balkan ülkelerinden gelen turistler olduğunu söyledi.

Balkanlardan karavan, özel araç ve tur otobüsleriyle gelenlerin olduğunu belirten Balkan, "Çanakkale artık onlar için bir destinasyon haline gelmeye başladı. Tur programlarına alındı ve insanlar artık burada konaklamaya başladılar, otellerimizde iki gece, üç gece konaklayan ziyaretçilerimiz oluyor. Yılbaşında çok kalabalık şekilde otellerimizi dolduran gruplar vardı." diye konuştu.

Balkan, yapılan girişimlerin iki coğrafyanın turizm ekonomisine katkı sunacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.