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Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı

Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi konuştu. Oyun planı hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içinde'' dedi.

  • Vincenzo Montella, FIFA 2026 Dünya Kupası ikinci haftasında Paraguay ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
  • Montella, maçın dengede geçeceğini ve her türlü ihtimale hazırlıklı olduklarını söyledi.
  • Montella, rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmaları gerektiğini belirtti.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, FIFA 2026 Dünya Kupası ikinci haftasında Paraguay ile oynayacağımız maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''BÖYLE BİR MAÇ BEKLİYORUM''

Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Montella, "Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içinde. Dünya kupası'nda çoğu maç zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum." dedi.

''HER TÜRLÜ İHTİMALE HAZIRIZ''

Rakip hakkında yorum yapan Montella, "Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda her zamanki gibi 4-2-3-1 başlayabilirler, aynı oyuncularla 4-3-3 oynayabilirler. Her türlü ihtimale hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

''KOŞU ATMAMIZ GEREKİYOR''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Kapanan rakiplere karşı modern futbol bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defans arkasındaki boşluklara koşu atmak gerekir." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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