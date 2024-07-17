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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Bayramiç beyazı nektarının üretimi bekleniyor

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen Bayramiç beyazı nektarının sezonda 20 bin ton üretim bekleniyor. Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip endemik bir meyvedir.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip nektarini 'Bayramiç beyazı'nda sezonda 20 bin ton üretim bekleniyor.

Mitolojik adı 'İda' olan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın yaptığı başvuru ile 2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. 2016 yılında Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, 5 yıl önce Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu.

Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç beyazı', erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

AB Coğrafi İşaret tescilli 2 üründen biri olan Bayramiç beyazında hasat işlemleri başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ilçede Bayramiç beyazı, elma, kiraz ve zeytin üretimi yapan çiftçi Ersin Karaca'yı ziyaret ederek, Bayramiç beyazının hasat ve boylama işleminde eşlik etti.

Bayramiç beyazında sezonda 20 bin ton üretim bekleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Avrupa Birliği Çanakkale Bayramiç Ekonomi Güncel Haberler

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