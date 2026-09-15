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Çanakkale Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvuru sonuçları açıklandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 Yılı Çanakkale Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 Yılı Çanakkale Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin kırsal kalkınmasına ve tarımsal üretimin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak 34 projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandığı belirtildi.

Toplam proje tutarının 186 milyon 945 bin lira, toplam hibe tutarının 115 milyon 722 bin lira olduğu aktarılan açıklamada, onaylanan projeler kapsamında 13 projenin kadın ve genç üreticilere, 9 projenin tarımsal kalkınma kooperatiflerine destek sağlayacağı ifade edildi.

Proje desteklerinin yüzde 70'inin aile işletmelerine yapılacağı, proje desteklerinin yüzde 70'e varan hibe şeklinde olacağı kaydedildi.

Bu desteklerle üreticilerin yatırım gücünün artırılması, aile işletmelerinin güçlendirilmesi, kadın ve gençlerin tarımsal üretimde daha fazla yer alması ve kooperatiflerin kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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