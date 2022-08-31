Çanakkale ekonomi haberi: Çanakkale'de balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılmaya başladı

Çanakkale'de 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağı son buluyor. Bugün son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılmaya başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde, 1 Eylül itibarıyla denizlerde gırgır tekneleriyle av yasağının kalkacak olması dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz özel bir kent olmanın yanında aynı zamanda balıkçılık kenti. Bugün balıkçılarımız için çok özel bir tören yapıyoruz. Av yasaklarımız akşam itibarıyla bitiyor. Besmeleyi çekerek denize açılıyoruz. Çanakkale'miz 671 kilometre sahil uzunluğuyla Türkiye'nin ikinci uzun sahili olan güzel bir ilimiz. Avcılık çeşitliliği bakımından çok örnek bir ilimiz. Birçok deniz ürününün içinde barındırıldığı özel bir ilimiz. Çanakkale'mizde 12 bin balıkçımız var. Ortalama olarak balıkçılarımızın yarısı fiili olarak bu işi yapıyor. 835 adet balıkçı teknemiz var, 23 barınağımız var. 9 tane ihracat yapan, 14 tane su ürünleri işletme tesisimiz var. 6 adet midye üretim tesisimiz var. Balıkta da iddialı olan bir ilimiz. Karabiga karidesimiz var biliyorsunuz. Tescili yapılan çok özel bir karides, ekonomik değeri çok daha fazla diğerlerine göre. Bu bölgede balıkçılığın artması için yoğun mesaimiz var. Bu sene Çanakkale'mizin göletlerine 1,5 milyon kadar tatlı su balığı bıraktık" dedi.

Konuşmaların ardından bereketli bir yıl olması için dualar edilip, kurdele kesildi. Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, selamlamalarla Kemer Limanı'ndan ayrılarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gırgır teknelerinin reisleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

As Balıkçılık teknesinin kaptanı Görkem Kemerli, "Bu gece saat 12.00'de hayırlısıyla Ege'ye doğru açılacağız. Hayırlı bir sezon bekliyoruz. Bu sene palamut çok gözüküyor denizde. 10 gün içerisinde Türkiye'de her şey belli olur. Güzel balıkçılık bekliyoruz, herkesin temennisi bu yönde" dedi.

Çalı Balıkçılık teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, "Sezondan umutluyuz, bol palamut, hamsi olacak bu sene. Biz Ege'ye doğru açılacağız" diye konuştu. - ÇANAKKALE