Çanakkale'deki Orman Yangınlarında Mahsur Kalan 84 Kişi Tahliye Edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Dardanos mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalan 84 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye operasyonlarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait deniz araçları görev aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonlarıyla emniyetli bölgelere nakledildi."
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi