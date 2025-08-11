Çanakkale'deki Orman Yangınlarında Mahsur Kalan 84 Kişi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Dardanos mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalan 84 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye operasyonlarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait deniz araçları görev aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonlarıyla emniyetli bölgelere nakledildi."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Devlet hastanesinde kabus anları! Ortalık resmen savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.