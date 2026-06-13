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Çanakkale'de "Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliği" kurulacak

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Çanakkale'de sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve yönetimi amacıyla kurulan birliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çanakkale'de "Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliği" kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla "Çanakkale Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliği" kurulacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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