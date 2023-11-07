Çanakkale'de Balıkçılar Bol Miktarda Lüfer Yakaladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Saroz'a açılan balıkçılar, kıyıya 1300 lüfer ile döndü. Balıkçılar, bu yıl bereketli bir mevsim yaşadıklarını belirterek, lüferleri 150 liradan satışa sunacaklarını açıkladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Saroz'a açılan balıkçılar, kıyıya 1300 lüfer ile döndü.

Güneyli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da olan balıkçı Hikmet Tunç, ekibiyle avlanmak için açıldığı Saroz'da lüfer sürüsüyle karşılaştı.

Lüfer sürüsünü denize attıkları ağla çevreleyen balıkçılar daha sonra ağları tekneye toplayarak kıyıya döndü.

Hikmet Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bereketli bir mevsim yaşadıklarını belirterek, "Balıkçılarımızın hemen hemen hepsinin ağları doluyor. 1300 adet lüfer yakaladık. İsteyen vatandaşlara tanesini 150 liradan satacağız." dedi.