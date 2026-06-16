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Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10'da

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10'da
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Çanakkale, 2025 TÜİK verilerine göre 58 farklı tarımsal üründe üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10 içinde yer aldı. Salçalık biber, şeftali ve yem bezelyesinde Türkiye birincisi olan il, birçok meyve ve sebze üretiminde de üst sıralarda bulunuyor.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 içerisinde yer aldı.

Çanakkale, sahip olduğu tarımsal üretim gücü ve ürün çeşitliliğiyle Türkiye tarımındaki öncü konumunu sürdürüyor. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Çanakkale, 58 farklı tarımsal üründe üretim miktarı bakımından Türkiye' de ilk 10 arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Veriler incelendiğinde Çanakkale'nin birçok üründe ülke sıralamasında üst basamaklarda yer aldığı görülüyor.

Tarımsal üretim dallarında Çanakkale'den derece

Çanakkale; salçalık biber, şeftali, yem bezelyesi, hayvan yemi bakla ve yemeklik kuru bakla üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Yem bitkileri üretimindeki güçlü yapısıyla da dikkat çeken Çanakkale, çavdar yeşil ot, yulaf yeşil ot, sorgum, İtalyan çimi, silajlık soya, şaraplık üzüm, hünnap ve muşmula üretiminde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Meyvecilik ve alternatif ürünlerde de önemli bir üretim merkezi olan ilimiz, nektarin, kiraz, armut, kuşkonmaz ve yem şalgamı üretiminde Türkiye üçüncüsü sırada olarak yer aldı.

Çanakkale'nin öne çıkan ürünlerinden olan çeltik ve çilekte de üretim kapasitesi dikkat çekiyor. Yaklaşık 110 bin dekar alanda çeltik, 17 bin dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirilen Çanakkale; çeltik, çilek, ayva, kuru bezelye, buğday otu ve arpa otu üretiminde Türkiye dördüncüsü oldu.

Bunun yanı sıra Çanakkale; badem, ceviz, yağlık ayçiçeği ve sofralık domates üretiminde Türkiye 5'incisi, elma üretiminde Türkiye 6'ncısı, erik ve biber üretiminde Türkiye 7'ncisi, yağlık zeytin ve zeytinyağı üretiminde ise Türkiye 8'incisi konumunda bulunuyor.

Çanakkale'nin tarımsal üretimde elde ettiği bu başarı, verimli toprakları, uygun iklim şartları, modern üretim teknikleri ve üreticilerimizin özverili çalışmaları sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor. Meyvecilikten tarla bitkilerine, yem bitkilerinden endüstri bitkilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiren Çanakkale, ülkemizin gıda arz güvenliğine ve tarımsal ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Elde edilen veriler, Çanakkale'nin Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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