Camp Nou Yenileme Projesi Uluslararası Medyada Gündem Oldu

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, La Vanguardia'ya verdiği röportajda, Camp Nou'nun yenileme projesinin detayları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Projenin Avrupa'nın en büyük stadyum yenileme projelerinden biri olduğu vurgulandı.

Avrupa'nın en büyük stadyum yenileme projelerinden biri olan Camp Nou'nun açılışı uluslararası medyanın gündeminde. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İspanya'nın köklü gazetesi La Vanguardia'ya verdiği röportajda, Spotify Camp Nou'nun yenileme çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Barcelona'da yenilenen Spotify Camp Nou'nun yeniden açılış süreci, uluslararası medyada geniş yer buluyor. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden La Vanguardia, yayımladığı haberde Limak'ın projedeki üstlenici rolünü ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in liderliğini merkeze alarak detaylı bir analiz paylaştı.

Haberde, 'Avrupa'nın en büyük stadyum yenileme projesi' olarak tanımlanan Camp Nou'nun teknik ve operasyonel boyutlarına dikkat çekilirken, Ebru Özdemir'in 'mühendislikten küresel iş liderliğine uzanan' kariyer yolculuğu öne çıkarıldı.

"Sembolik ve duygusal sorumluluk"

Katalan gazetenin haberinde, Camp Nou, Avrupa'daki en büyük yenileme projelerinden biri olarak ifade edilirken Limak'ın yerel regülasyonlara uyumdan çok paydaşlı koordinasyona, maliyet ve zaman yönetiminden teknik uygulamalara kadar uzanan proje yönetimi yaklaşımı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Ebru Özdemir'in mühendislik formasyonuna dikkat çeken haberde, proje boyunca sergilediği liderlik yaklaşımı, teknik doğruluk, çok kültürlü ekiplerle çalışma deneyimi ve küresel ölçekte paydaş yönetimi tecrübeleri aktarıldı.

Yenilenen Camp Nou'ya dönüş maçında tribünde Barcelona'nın galibiyetini izleyen Özdemir, projeyi 'sembolik ve duygusal bir sorumluluk' olarak tanımladı. La Vanguardia haberinde Ebru Özdemir'in şu ifadelerine yer verildi: "Camp Nou, yalnızca bir stadyum değil; dünyanın dört yanından milyonlarca insanın duygusal hafızasında yer alan bir yapı. Yenileme sürecinde hedefimiz, bu mirası geleceğe taşırken teknolojisi, mimarisi ve işleyişiyle dünyanın en iyi stadyumunu ortaya çıkarmaktı."

Haberde, Özdemir'in Barcelona ve futbol kültürüyle kurduğu bağ da kendi sözleriyle aktarıldı. Özdemir, Fenerbahçe taraftarı olduğunu ancak projenin ardından Barcelona'ya da güçlü bir yakınlık hissettiğini söyledi.

Limak'ın uluslararası projeleri

La Vanguardia, Limak'ın son yıllarda Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminali, Riyad metro hatları, Balkanlar'da altyapı yatırımları, ulaştırma, enerji, çimento ve turizm alanlarındaki faaliyetlerini sıralayarak, bu projelerin Ebru Özdemir liderliğinde şekillenen uluslararası büyüme stratejisinin yansımaları olduğunu belirtti.

Global Engineer Girls projesine özel vurgu

Haberde ayrıca, kız öğrencilerin mühendislik alanında güçlenmesini hedefleyen Limak'ın Global Engineer Girls (GEG) programı, "Türkiye'den doğup uluslararası ölçekte etki oluşturan bir sosyal dönüşüm modeli" olarak tanımlandı.

Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da devam eden GEG'in, bu ülkelerde kız öğrencilerin mühendisliğe erişimini destekleyen örnek bir sosyal etki programı olarak öne çıktığı belirtildi. - İSTANBUL

