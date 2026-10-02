Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları haberinin bazı fotoğrafları iptal edildi

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Bugün saat 13.05'te Denizli mahreciyle servis edilen " Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları belirlendi" başlıklı haberin bazı fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı