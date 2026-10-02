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Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları haberinin bazı fotoğrafları iptal edildi

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Denizli mahreciyle bugün saat 13.05'te servis edilen Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları belirlendi başlıklı haberin bazı fotoğrafları kaynağından iptal edildi. Haberde an itibariyle mevcut bulunan karelerin kullanılması gerektiği abonelerin dikkatine sunuldu ve özür dilendi.

Bugün saat 13.05'te Denizli mahreciyle servis edilen " Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları belirlendi" başlıklı haberin bazı fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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