Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesi yarından itibaren yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemeleri, 11 kasım itibarıyla hesaplara yatıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BağkurBağkur 14 Kasım'da yapılacak.

HESAPLARA YARIN YATIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına yarın itibarıyla başlanacak.

İŞTE TARİHLER

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.