Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'Emekli Sandığı maaş farkları bugün yatacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." - ANKARA