Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Emekli Sandığı maaş farkları bugün yatacak"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi