Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Aylığı Toplantısı Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TBMM AK Parti Grubu'nun en düşük emekli aylığı ile ilgili bir toplantı yapacağını duyurdu. Toplantıda alınan sonuçların TBMM'ye sunulacağını belirtti. Ayrıca, çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna açıklama yapılacağı ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "TBMM AK Parti Grubu en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM'ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi