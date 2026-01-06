Haberler

Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Aylığı Toplantısı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TBMM AK Parti Grubu'nun en düşük emekli aylığı ile ilgili bir toplantı yapacağını duyurdu. Toplantıda alınan sonuçların TBMM'ye sunulacağını belirtti. Ayrıca, çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna açıklama yapılacağı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "TBMM AK Parti Grubu en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM'ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Ankara'daki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Fotoğraf, en büyük şehirlerimizden birinde çekildi
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası