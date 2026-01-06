Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Aylığı Toplantısı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "TBMM AK Parti Grubu en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM'ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi