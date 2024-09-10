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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: İşsizlikle mücadele kararlılıkla devam edecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda işsizlikle kararlı mücadelenin devam edeceğini açıkladı. İşsizlik oranının düşmesi ve istihdamın artmasıyla ilgili olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten Bakan Işıkhan, genç işsizliğinde de iyileşme kaydedildiğini ifade etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program ( Ovp ) hedefleri doğrultusunda işsizlikle kararlı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam dostu politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliği, 1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 16,6'ya düştü. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu. İş gücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi. OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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