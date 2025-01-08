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"Çalışanlara indirimli pırlanta" iddialarına Bakanlık'tan yanıt

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta şirketiyle anlaşma imzaladığı ve bakanlık çalışanlarına indirim yapılacağı iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Bahse konu firma ile bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta şirketiyle çalışanlarının indirimli alışveriş yapabilmesi için anlaşma imzaladığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"ÖZEL BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Özel bir anlaşmanın yapılmadığı belirtilen ve "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Bakanlığımızın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı' iddialarına yönelik basın açıklamamız" notu düşülen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderilmektedir. Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir. Bahse konu firma ile bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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