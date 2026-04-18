Poşusunu takan Kaymakam Kuran üreticilerle birlikte kekik dikti

Denizli'nin gönüllere dokunan Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, poşusunu takıp kekik tarlasına indi. Bağcılık ve kekik üretimiyle öne çıkan ilçede, üreticiyle omuz omuza verilen görüntü takdir topladı.

Denizli'nin üretim gücüyle öne çıkan ilçesi Çal, bağcılık ve kekik üretimindeki liderliğini bir kez daha sahada gösterdi. Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, başındaki poşusuyla tarlaya inerek üreticilerle birlikte kekik dikti.

Türkiye'nin önemli kekik üretim merkezlerinden biri olan Çal'da gerçekleşen kekik dikimi, sadece bir dikim çalışması değil; aynı zamanda üretime verilen desteğin sahadaki yansıması oldu. Kaymakam Kuran, çiftçilerle birebir sohbet ederek hem sorunları dinledi hem de üretimin önemine dikkat çekti.

Bağcılık ve kekik üretiminin merkezi Çal

Bağcılıkta yıllardır adından söz ettiren Çal ilçesi, kekik üretiminde de bölgenin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Verimli toprakları ve üretici gücüyle dikkat çeken ilçe, tarımsal kalkınmanın önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tarlada ortaya çıkan samimi görüntüler ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı