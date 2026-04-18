Poşusunu takan Kaymakam Kuran üreticilerle birlikte kekik dikti

Denizli'nin Çal ilçesinde Kaymakam Hatice Gamze Kuran, kekik tarlasına inerek üreticilerle birlikte kekik dikti. Bu hareket, tarımsal üretime destek vermek amacıyla gerçekleştirildi ve bölgedeki bağcılık ve kekik üretiminin önemine dikkat çekti.

Denizli'nin gönüllere dokunan Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, poşusunu takıp kekik tarlasına indi. Bağcılık ve kekik üretimiyle öne çıkan ilçede, üreticiyle omuz omuza verilen görüntü takdir topladı.

Denizli'nin üretim gücüyle öne çıkan ilçesi Çal, bağcılık ve kekik üretimindeki liderliğini bir kez daha sahada gösterdi. Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, başındaki poşusuyla tarlaya inerek üreticilerle birlikte kekik dikti.

Türkiye'nin önemli kekik üretim merkezlerinden biri olan Çal'da gerçekleşen kekik dikimi, sadece bir dikim çalışması değil; aynı zamanda üretime verilen desteğin sahadaki yansıması oldu. Kaymakam Kuran, çiftçilerle birebir sohbet ederek hem sorunları dinledi hem de üretimin önemine dikkat çekti.

Bağcılık ve kekik üretiminin merkezi Çal

Bağcılıkta yıllardır adından söz ettiren Çal ilçesi, kekik üretiminde de bölgenin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Verimli toprakları ve üretici gücüyle dikkat çeken ilçe, tarımsal kalkınmanın önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tarlada ortaya çıkan samimi görüntüler ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılardan ilk görüntü geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş

Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la o ülkeye gitmiş
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar

Maç sonunda çıldırdı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi