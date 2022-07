Cağ fabrikasında son rötuşlar tamamlanıyor

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi işadamlarının girişimleriyle 2019 yılında temeli atılan Oltu Cağ Kebabı üretiminin yapılacağı Et Entegre Tesisleri açılışı için geri sayım başladı.

Resmi açılışı 31 Temmuz tarihinde yapılacak olan tesiste küçükbaş hayvan kesimi yapılarak cağ kebabı üretimi gerçekleştirilecek. 10 dönüm arazi üzerinde 2 bin 500 metrekare kapalı alanda 'Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi'nde et ürünleri ile birlikte sakatat ürünlerinin de satışı planlanıyor. Günlük 5 ton kapasiteli tesiste; 2009 yılında coğrafi işaret belgesi alan cağ kebabı için hem et üretimi yapılacak, hem de küçükbaş hayvancılık desteklenecek. Üretim aşaması sonrasında pişirilip paketlenecek olan ürünlerin zincir marketler vasıtasıyla halka ulaştırılması amaçlanıyor. Piyasa şartlarından daha ekonomik imkanlarla satılacağını ifade eden Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, tüm Erzurumluları 31 Temmuz'daki açılışa davet etti.

Üretimde sınır konulmayacak

Başkan Fuat Demir tarafından hazırlanan 'Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi Kurulması Projesi', Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle başlatılmıştı. Proje çerçevesinde ilk küçükbaş hayvan kesimleri ise başlatıldı.

Başkan Demir, ilk başta 5 ton ile başlayacakları üretimde talep arttıkça potansiyellerin zorlanacağını dile getirdi. Bu sayede Doğu Anadolu'da özellikle küçükbaş hayvancılıkta büyük ölçüde canlanmanın olacağını anlatan Demir, "10 dönüm arsa üzerine 2 bin 500 metrekare kapalı alanda günlük 5 ton kapasiteli 250 küçükbaş hayvan kesimi ile cağ kebabı lokantalarına hazır şişler halinde ve zincir marketlere pişirilmiş cağ kebabı ve paketlenmiş sakatat ürünleri sunmayı amaçlıyoruz. Oltu'da hayata geçirilen proje ile başta bölgemiz ve ülkemizin cağ kebabı ihtiyacını karşılamanın yanında tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ile havza ölçeğinde kalkınma hareketinin başlatılması, göçün önlenmesi ve geriye göçün teşvik edilmesi gayretindeyiz" diye konuştu.

31 Temmuz da açılışı yapılacak

Hayvan alım ve kesiminin başlatıldığı Oltu Cağ Kebap Et Entegre Tesisinin açılışı 31 Temmuz Pazar günü düzenlenecek organizasyonla gerçekleşecek.

Dünya genelinde baş gösteren ekonomik sorunlar yüzünden beklenen maliyetinin iki katını aşan tesislerin hem istihdam hem de hayvancılığın gelişmesinin yanı sıra dolaylı istihdamlara da katkı sağlayacağını dile getiren Demir, bu proje sonrasında Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği olarak yeni projelerin de öncüsü olacaklarını kaydetti. Girişimci ortakların fabrikanın kuruluş sürecinde çok büyük sabır ve özveri sergilediklerini anlatan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Bu fabrikayı hayata geçirmeden önce defalarca bir araya gelerek ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Neticede doğunun en büyük tesislerinden birini kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ürünlerimizin ihracatı konusunda da gayretlerimiz olacak. Bu tesisin Erzurum'a kazandırılmasında bizlerden destek ve yardımlarını esirgemeyen her zaman yanımızda olan Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısının yapımını süratlendiren başta Sayın Valimiz Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı, TKDK Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi