BYD'nin Manisa'daki Yatırım Projesi Yeniden Canlandı

Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı elektrikli ve hibrit araç üretim tesisiyle ilgili "yatırım iptal edildi" yönündeki iddialar gündemi meşgul ederken, fabrika sahasında iş makineleri yeniden çalışmaya başladı.

Şubat ayında yoğun şekilde kamyon ve iş makinelerinin faaliyet gösterdiği dev şantiye, haziran ayında sessizliğe bürünmüştü. Ancak üretim sahasında yapılan proje değişikliklerinin ardından iş makineleri tekrar alana girdi.

Edinilen bilgilere göre, BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırımı kapsamında kurulacak tesisin 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Manisa'daki üretim tesisinin 2027 yılında 150 bin araç üretim sınırını aşması ve 2028 yılında üretimin yeniden önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Macaristan'daki üretim hattından daha fazla kapasiteyle çalışması beklenen Manisa'daki fabrikanın, Türkiye'nin otomotiv sanayisine önemli bir katkı sunması ve bölge istihdamına da ciddi ivme kazandırması bekleniyor.

Yetkililer, üretim alanında yapılan teknik revizyonların ardından sürecin kaldığı yerden hızla devam ettiğini belirtti. - MANİSA