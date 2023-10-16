BYD Filipinler'de Elektrikli Araç Satışlarında Pazar Lideri

Global yakıt fiyatlarındaki artış eğilimi tüketiciler üzerinde yük oluşturmaya devam ederken, Çin'in yeni enerjili araç (NEV) devi BYD, Filipinler pazarında giderek popülerlik kazandı. BYD Filipinler, elektrikli araçlara yönelik talebin arttığı bir ortamda ülke pazarındaki varlığını daha da genişletmeyi hedefliyor.

KONUM: Manila

1. BYD Filipinler'den çeşitli görüntüler

2. Müşterilerin çeşitli görüntüleri

Global yakıt fiyatlarındaki artış eğilimi tüketiciler üzerinde yük oluşturmaya devam ederken, Çin'in yeni enerjili araç (NEV) devi BYD, Filipinler pazarında giderek popülerlik kazandı.

"BYD'nin Filipinler'deki elektrikli araç satışlarında çok büyük bir pazar payına sahip olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz. 2022 itibarıyla pazar payımız yüzde 60'ı aştı. Yakıt fiyatlarının küresel çapta yükseliş eğiliminde olması nedeniyle, Filipinliler arabaları için alternatif enerji kaynakları arıyor. Talepte çok büyük, devasa bir artış olacak. Bayi ağımızı geliştirmeye ve genişletmeye hazırız."

"Petrol fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle elektrikli araç kullanmayı düşünüyorum. Bu araçlar ayrıca büyük ölçüde çevre dostu."

BYD Filipinler, elektrikli araçlara yönelik talebin arttığı bir ortamda ülke pazarındaki varlığını daha da genişletmeyi hedefliyor.

"Bu yıldan itibaren BYD'nin Filipinler'deki tesislerini ve teşhir salonlarını katlayarak artırmayı planlıyoruz, çünkü bu yıl elektrikli araç satışlarının daha da artmasını bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor.(XHTV)