Büyükşehir'den üreticilere destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Aşağıkaraman Mahallesi'nde serada üretim yapan çiftçilere sarı ve mavi yapışkanlı tuzak dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Beyaz sinek, yaprak bitleri, meyve sinekleri, trips gibi birçok zararlıyla mücadele edilerek üretimde maksimum verim alınabilmesi için Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesi'nde seralarda üretim yapan çiftçilere sarı ve mavi yapışkanlı tuzak dağıtıldı.

Sezon boyunca rahat üretim

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri mücadele çerçevesinde 9 bin yapışkanlı tuzak dağıtımı gerçekleştirdi. Seralarda, fide döneminden hemen sonra hem gözlem hedefli hem de zararlılarla mücadele edilmesi çerçevesinde dağıtılan sarı ve mavi yapışkanlı tuzaklar sayesinde Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki çiftçilerin üretim sezonu boyunca tuzak almalarına gerek kalmayacak. - ANTALYA