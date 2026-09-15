Haberler

Bütçe uygulama sonuçları

Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 654,9 milyar lira, giderleri 1 trilyon 642,1 milyar lira olarak hesaplandı Bütçede, ağustosta 12,9 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde 1 trilyon 308,1 milyar lira açık oluştu

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 654,9 milyar lira, giderleri 1 trilyon 642,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,5 artarak, 1 trilyon 654 milyar 910 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 37,8 artışla 1 trilyon 642 milyar 58 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla, 10 trilyon 854 milyar 652 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,8 yükselerek, 12 trilyon 162 milyar 740 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 12 milyar 852 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu
Trump'tan dünyayı panikleten 'silah' paylaşımı: ABD tarihinde hiç olmadığı kadar üstün

Trump'tan dünyayı panikletecek "silah" paylaşımı
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı