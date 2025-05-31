Buse Bilim Koleji'nde 'Okuma Bayramı' Coşkusu

Buse Bilim Koleji, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin harflerle tanışmasını kutlamaya yönelik "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji mezunları, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim hayatlarına başarıyla devam ediyor. Bu uzun yolculuğun ilk adımı, ilkokul 1. sınıf sahnesinde, harflerle kurulan ilk kelimelerle başlıyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte, pamuk şeker stantları, balonlar, tahta bacak ve maskotlar eşliğinde eğlenme fırsatı bulan öğrenciler, halk oyunlarıyla Anadolu'nun zengin kültürel mirasını sahneye taşıdı.

Sahnedeki performanslarında masal anlatıcısı, bilim insanı, kendi hikayesini yazan bir yazar olarak sahneye çıkan öğrenciler, İngilizce drama gösterileriyle evrensel bir dilde kendilerini ifade etti.

Sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor

Buse Bilim Koleji, uluslararası geçerliliğe sahip "Uluslararası Bakalorya" (IB) eğitim yaklaşımı doğrultusunda sorgulayan, araştıran, çok kültürlü düşünebilen ve empati kurabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kolej, öğrencilerine kazandırdığı çok dilli ve boyutlu bakış açısıyla, onları yalnızca yerel sınavlara değil, dünya vatandaşı olmaya hazırlıyor. Eğitim müfredatı, akademik mükemmeliyet ve karakter gelişimi arasındaki denge üzerine inşa ediliyor.

Her öğrenciye özel rehberlik ve bireysel takip sistemiyle yürütülen eğitim süreci, akademik olmanın yanı sıra kültürel farkındalık, iletişim becerisi ve küresel bilinç odaklı ilerliyor.

Çocukların duygusal, kültürel ve sosyal gelişimine de önem veren kolej, benimsediği eğitim felsefesi sayesinde milli kimlik ile evrensel değerlerin harmanlandığı, bireyin hem köklerine bağlı hem de dünyaya açık olduğu bir yaklaşımı sergiliyor. Öğrencilerin, geçmişini bilerek geleceğe yön veren, kendine güvenen ve çok yönlü bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.