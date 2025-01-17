Bursaspor'a Moral Yemeği: Matlı Ailesinden Destek

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ligin ikinci yarısı öncesinde Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcu ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen yemekte yeşil-beyazlı futbolcularla buluşan Matlı, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Pablo Martin Batalla, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti.

Bursaspor'a ligin ikinci yarısı için başarı dileyen Matlı, "Yolun sonu, şampiyonluk. Büyük Bursaspor taraftarının muhteşem desteğiyle bu sezon küllerinden doğan bir Bursaspor var. Hak ettiği Süper Lig'e en kısa sürede dönecek Bursaspor'a, Matlı ailesi olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de "Matlı ailesinin vermiş olduğu moral yemeği, ikinci yarı öncesinde bizleri motive etti. Takımda arkadaşlık, üst seviyede. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldırıp, Süper Lig yolundaki planlamamıza yoğun tempoda devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yemeğin ardından Pablo Martin Batalla için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.