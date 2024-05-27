Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Hala Düşük

Bursa'nın büyük umutlarla inşa edilen ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Yenişehir Havalimanı'nda hayal kırıklığı devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan 2024 yılı Nisan ayı verileri, havalimanının beklenen yolcu trafiğine ulaşamadığını gözler önüne serdi.

Nisan ayında Yenişehir Havalimanı'nı sadece 16 bin 729 yolcu kullandı. Aynı dönemde gerçekleşen uçuş sayısı ise bin 477'de kaldı. Havalimanı üzerinden taşınan yük miktarı ise sadece 172 ton olarak kaydedildi.

2024 yılının ilk dört aylık dönemine bakıldığında da durum iç açıcı değil. Yılın ilk dört ayında Yenişehir Havalimanı'nı kullanan toplam yolcu sayısı 70 bin 429'da kalırken, bu dönemde toplam 6 bin 19 uçuş gerçekleşti. Yük taşımacılığı ise 784 ton ile sınırlı kaldı.

Açıklanan rakamlar, Bursa gibi sanayi ve turizmde önemli bir potansiyele sahip bir şehrin havalimanının ne denli atıl kaldığını gözler önüne seriyor.