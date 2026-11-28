Bursa ve Bandırma'da üniversitelere ek alan kararı Resmi Gazete'de yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa ve Bandırma'daki iki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerine ek alan tespit edildi. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı; Bursa INNOHUB ve Doğanpınar ek alanlarına ilişkin kroki ve koordinat listesi kararlara eklendi.
Bursa'da bir alan "Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa INNOHUB Ek Alanı" ve Bandırma'da bir alan "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Doğanpınar Ek Alanı" olarak tespit edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde sınırları belirlenen bölge "Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa INNOHUB Ek Alanı" ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Mahallesi'nde sınırları belirlenen bölge "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Doğanpınar Ek Alanı" olarak tespit edildi.
Kararların ekinde bu alanlara ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.