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Bursa'da dolu… Keles'te tarım arazilerini dolu vurdu

Bursa'da dolu… Keles'te tarım arazilerini dolu vurdu
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Bursa'nın Keles ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, özellikle Gököz Mahallesi'ndeki ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Çiftçiler, sebze ve meyve üretim alanlarının etkilendiğini belirtirken, zararın boyutu incelemelerle netleşecek.

Bursa'nın Keles ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Aniden bastıran yağış nedeniyle özellikle Gököz Mahallesi'nde ekili alanlar kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar dolunun şiddeti karşısında şaşkınlık yaşadı.

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Gököz Mahallesi başta olmak üzere bazı kırsal bölgelerde tarım arazileri dolu tabakasıyla kaplanırken, ekili ürünlerde de zarar meydana geldi. Yağışın ardından tarlalar ve yeşil alanlar adeta kış manzarasını andıran görüntülere sahne oldu.

Bölgedeki çiftçiler, dolunun özellikle sebze ve meyve üretimi yapılan alanlarda etkili olduğunu belirtirken, oluşan zararın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan etkili olan dolu yağışı sırasında ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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