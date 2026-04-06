PTT'den "Bursa'nın Fethinin 700. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Ptt AŞ, " Bursa'nın Fethinin 700. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Bursa'nın Fethinin 700. Yılı" konulu 45 lira (41x78 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde, satışa sunuldu.

Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, "Ulucami PTT Müdürlüğü/BURSA" adresinde "Bursa'nın Fethinin 700. Yılı 06.04.2026 BURSA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.