Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Kestane Şekeri ile İpsala Pirinci'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını ve tescilli ürün sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ait eşsiz lezzetlerimiz sınırları aşmaya devam ediyor. Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci'nin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.